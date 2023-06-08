В ГАИ ХМАО раскрыли подробности двух смертельный аварий

В ХМАО за прошлые сутки произошло два смертельных ДТП. Первое случилось в Октябрьском районе: 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Hyundai», двигаясь из города Урай в сторону города Нягань, по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке с круговым движением допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, в следствии чего Hyundai съехал в левый кювет по ходу движения. Водитель скончался при транспортировке в медицинское учреждение.

Позднее в Нефтеюганском районе автомобиль «MAN» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с транспортным средством «ГАЗ», под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «MAN» получил травмы, а водитель «ГАЗ» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По информации ГАИ Югры, а прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано шесть ДТП, в которых два человека погибли и пять – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано девять водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 132 водителя и 44 – за нарушение правил перевозки детей.