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В ХМАО пьяные водители учинили 31 ДТП с начала года

Свыше 30 ДТП по вине пьяных водителей произошло в Югре с начала года

В ХМАО пьяные водители учинили 31 ДТП с начала года
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

За пять месяцев 2023 года в Югре произошло 31 ДТП с участием пьяных водителей, травмы получили 45 человек. В отношении нетрезвых водителей возбуждено 293 уголовных дела и 3100 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Одна из подобных аварий произошла в Сургуте. 38-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, Tagaz, Kia и Opel. В результате пострадали три человека, включая самого нетрезвого автомобилиста.

Для пьяных водителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. Они могут быть лишены прав на срок до двух лет, им также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 184, комментариев: 0
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