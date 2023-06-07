Рыбак-пенсионер погиб в ХМАО, его тело нашли под перевернутой лодкой

В Сургутском районе ХМАО погиб 60-летний рыбак. Его тело нашли под перевернутой лодкой, сообщает ГИМС МЧС по ХМАО в своей группе в ВК.

Накануне в Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС обратились очевидцы. Они сообщили, что обнаружили перевернутую лодку на выходе из протоки Бабина в реку Обь в районе деревни Широкова.

«Инспекторами ГИМС по идентификационному номеру установлен владелец лодки, информация передана на единый телефон 112 и в правоохранительные органы. Жителями д. Широково под лодкой обнаружено тело погибшего», - рассказали в ведомстве, уточнив, что на место происшествия выехали следственная группа и инспекторы ГИМС.

В ХМАО с начала навигационного периода произошло 5 происшествий с маломерными судами. Погибли четыре человека, двое получили травмы.