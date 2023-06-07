Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отравления подростков алкоголем и таблетками

Прокуратура Сургутского района проводит проверку из-за отравления подростков на праздновании дня рождения. Инцидент произошел 2 июня, пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 2 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, находясь в дачном кооперативе СПК «Победит 1» Сургутского района, отмечали день рождения одного из подростков, употребили алкоголь и лекарственное средство», - говорится в сообщении.

Одного из подростков в бессознательном состоянии обнаружила местная жительница. Сотрудники скорой помощи доставили детей в медицинское учреждение.

Доследственную проверку по факту отравления подростков также проводят следователи.