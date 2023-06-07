Пожарные борются с огнем в заповеднике «Юганский» в ХМАО

В Югре продолжаются работы по тушению лесных и ландшафтных пожаров. По данным на утро 7 июня, в округе зарегистрировано 4 ландшафтных пожара на площади 1,1 тыс. га и 26 лесных пожаров на площади 5,9 тыс. га (большинство - в Кондинском районе). Также пожарные борются с огнем в заповеднике «Юганский», где зафиксировано два возгорания на площади 100 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«К ликвидации действующих пожаров привлечены свыше 600 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республика Карелия. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в ХМАО потушили 1 ландшафтный и 18 лесных пожаров, а также одно возгорание на землях ООПТ на площади 127 га. За весь период пожароопасного сезона в округе ликвидировали 124 ландшафтных, 153 лесных пожара и 3 возгорания на землях ООПТ.