Работники «Россети Тюмень» порадовали подарками воспитанников детдомов

«Россети Тюмень» провели благотворительный проект в День защиты детей. 1 июня работники энергокомпании посетили реабилитационные центры и детские дома в ХМАО и в ЯНАО и поздравили с праздником особенных малышей и подростков. Всего подарки получили свыше 200 детей. Акция прошла в рамках волонтерского проекта «Сундук радости».

Сотрудники «Россети Тюмень» побывали в Сургуте, Урае, Нефтеюганске, Нягани, Когалыме и Ноябрьске. Помимо сладостей, игрушек и наборов для творчества воспитанникам соцучреждений вручили полезные подарки.

Так, реабилитационному центру «Добрый волшебник» в Сургуте досталась электропечь. Дети будут учиться тонкостям кулинарии – важному навыку, который пригодится во взрослой самостоятельной жизни. В Урае малышам из детского дома подарили развивающие игры, спортивный инвентарь, самокаты и велосипеды.

«Когалымские энергетики побывали в гостях у многодетной семьи, в которой воспитывается особенный ребенок. Вручили всем полезные подарки и даже организовали анимационное мини-шоу», - рассказали в пресс-службе энергокомпании.

В ноябрьске работники собрали и передали в детский дом два больших сундука радости. Для малышей – куклы, машинки, конфеты, для ребят постарше – сертификаты в магазины одежды, парфюмерии и косметики.