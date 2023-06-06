14 лесных и 2 ландшафтных пожара потушили в Югре за сутки

В ХМАО, по данным на утро 6 июня, тушат 26 лесных пожаров, два возгорания в заповеднике «Малая Сосьва» и один ландшафтный пожар. Площадь лесных пожаров составляет 5,8 тыс. га, большинство из них локализовано, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Большая часть лесных пожаров (16) на общей площади 5,7 тыс. га находятся в Кондинском районе. Еще 4 пожара зафиксировано в Нижневартовском районе, 3 возгорания - в Сургутском районе, 2 - в Ханты-Мансийском и 1 - в Нефтеюганском.

За последние сутки в регионе потушили 14 лесных и 2 ландшафтных пожара. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировано 123 ландшафтных пожаров на площади 20043,03 га, 135 лесных пожаров на площади 12302,56 га, 2 возгорания на землях ООПТ на площади 49,5 га.