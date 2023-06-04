Жители ХМАО в целом доверяют своим коллегам

Югорчане, в целом, доверяют своим коллегам. По статистике портала SuperJob, 8 из 10 жителей региона испытывают доверие в той или иной степени.

Компании-работодателю доверяют в общей сложности 79% жителей Югры, непосредственному руководителю — 67%. При этом начальники верят своим подчиненным заметно чаще, чем подчиненные — начальникам: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 87% руководителей.

«Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет (73% и 84% соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (70%). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике — у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам», – сообщили в SuperJob.