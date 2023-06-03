Вартовчанки предстанут перед судом за кражу свыше 200 млн рублей у работодателя

В ХМАО завершилось расследование уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере. В совершении преступления обвиняются семь сотрудниц компании, осуществляющей воздушные перевозки, сообщает пресс-служба УМВД региона.

По версии следствия, в январе 2017 года 63-летняя сотрудница финансового отдела организации создала и возглавила группу, которая до 2021 года занималась кражей денежных средств компании. В группировку вошли шесть коллег женщины из того же подразделения фирмы.

«Сообщницы намеренно увеличивали расходы на командировки и повышали заработную плату сотрудникам, неосведомленным о преступном умысле их коллег. Затем злоумышленницы изготавливали подложные платежные документы, по которым через расчётные счета и привязанные к ним зарплатные банковские карты персонала переводили денежные средства себе, внося при этом фиктивные сведения в бухгалтерскую программу. Таким образом аферистки похитили более 204 млн рублей у своего работодателя», - рассказали в пресс-службе полиции.

В ходе расследования на имущество фигуранток и их близких родственников наложили арест на общую сумму порядка 129 млн рублей. Часть средств в размере 33,8 млн рублей вернули фигурантами. На период следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.