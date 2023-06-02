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​В Югре состоялся масштабный фестиваль ко Дню защиты детей

Как Югра отметила День защиты детей

​В Югре состоялся масштабный фестиваль ко Дню защиты детей
Фото admhmao.ru

Югра вместе со всей Россией отметила День защиты детей. Всего на территории округа прошло почти 140 мероприятий, объединенных под «зонтичным» тегом – марафон #Детирулят86. В Ханты-Мансийске одно из центральных мероприятий праздника – «Фестиваль Первых», состоявшийся сразу на четырех площадках: в парке имени Бориса Лосева, автономном учреждении дополнительного образования «Мастерская талантов «СИБИРИУС», Югорском колледже-интернате олимпийского резерва, городской креативной площадке для горожан «Культштаб».

«Растить ребенка – значит формировать будущее семьи, Родины. Создание условий для всестороннего развития, самореализации каждого ребенка – приоритетное направление работы для правительства автономного округа, – сказала на празднике губернатор Наталья Комарова. – Мы стремимся создать как можно больше возможностей для того, чтобы дети открыли свои таланты и состоялись».

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей отметил, что региональный фестиваль детства и юности «Фестиваль Первых» прошел 1 июня 2023 года одновременно в 22 муниципальных образованиях региона, он стал площадкой для презентации лучших практик и проектов в сфере молодежной политики.

В Сургуте на День защиты детей были открыты целых десять площадок со своими развлекательными и культурными программами. «Самые массовые мероприятия состоялись в районе Городского культурного центра, в Парке культуры и отдыха, на площадках «Старого Сургута». Всех ждали творческие мастерские, концерты, игры. В праздничных мероприятиях поучаствовали 20 тысяч ребят», – рассказал глава города Андрей Филатов.

Всего в округе прошло 138 мероприятий только в День защиты детей: конкурсы, челленджи, игры, театральные постановки, эстафеты, концерты, выставки, флешмобы, фестивали, причем как в онлайн-, так и оффлайн-формате. Но на этом внимание региона к детской и семейной тематике совершенно не ограничивается.

Так, с 15 мая по 15 июня в Югре проходит очередной «Семейный месяц», входящий в структуру Десятилетия детства. Эта программа имеет цель – укрепление традиционных семейных ценностей, что объявлено одним из ключевых приоритетов российского государства. За месяц югорчане примут участие в 175 мероприятиях этого месяца – ожидается, что к ним подключатся около 200 тысяч человек.

Надо сказать, что в России в принципе выстроена серьезная инфраструктура социальной поддержки семьи, и Югра в этом направлении продвинулась еще дальше. Существует единое федеральное пособие на детей от рождения до 17 лет, которое начало действовать 1 января 2023 года. А в Югре есть и собственные надбавки и пособия для семей с детьми, и региональный маткапитал, и масса других способов поддержать жителей – всего таких мер 38. К слову, подробно об этом можно узнать по телефону Единой горячей линии «Контакт-Центр» 8(800)301-44-43 или задать вопросы на страницах Департамента социального развития Югры в соцсетях.

Политика поддержки материнства и детства в Югре приводит к тому, что рождаемость в регионе превышает смертность в полтора раза, а количество многодетных семей только за два последних года выросло с 35 до 40 тысяч. В каждой из них не менее трех детей. Югра входит в топ-10 субъектов федерации по коэффициенту рождаемости, благодаря чему (а также немалому миграционному приросту) за последние 30 лет население округа выросло почти на 500 тысяч человек, рассказывает замдиректора департамента социального развития Елена Немчинова. Из 1,7 миллиона живущих в Югре людей каждый четвертый сегодня – младше 18 лет.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 87, комментариев: 0
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