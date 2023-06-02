Жители Тюмени предстанут перед судом в ХМАО за коммерческий подкуп на 40 млн рублей

В ХМАО перед судом предстанут двое жителей Тюмени. Они обвиняются в получении коммерческих подкупов и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, один из обвиняемых в период с февраля 2020 года по ноябрь 2021-го, выполняя управленческие функции в нефтедобывающей компании, получил через посредника коммерческие подкупы от представителей двух организаций-подрядчиков. За полученные взятки управленец должен был поспособствовать в заключении договоров подряда, приеме работ и утверждении исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах.

«Общая сумма незаконно полученных денежных вознаграждений составила более 40 млн рублей. Часть незаконно полученных денежных средств обвиняемые легализовали путем совершения фиктивных сделок и производства банковских операций с предметами подкупа», - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.