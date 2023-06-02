В ХМАО завели дело на школьника, который напал на учителя

В ХМАО ученик спецшколы напал на учительницу. В ходе потасовки женщина получила черепно-мозговую травму. Как сообщает «Вестник», на подростка завели уголовное дело.

«Ученик нанес учителю удары кулаками в лицо и учебником по голове. Учитель ушла на больничный. Согласно заключению судмедэкспертизы, у педагога зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», – рассказали журналистам издания в пресс-службе УМВД Югры.

Отмечается, что юноша попал в спецшколу из-за частых побегов из дома. После получения экспертизы в отношении подростка возбудили уголовное дело по ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».