Злостные неплательщики алиментов живут в Березовском и Кондинском районах Югры

Больше всего неплательщиков алиментов в ХМАО проживает в Березовском и Кондинском районах и Нягани. А меньше всего - в городах Покачи, Когалым, Лянтор, Урай и Сургут. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП со ссылкой на статистику за 5 месяцев 2023 года.

Мужчины в Югре по прежнему составляют подавляющее большинство неплательщиков — 87%, женщины — 13%. Однако число злостных алиментщиц растет. Всего в ХМАО насчитывается порядка 11 тысяч неплательщиков алиментов.

«Из 11 тысяч недобросовестных родителей в исполнительном розыске находится 815 человек. В 2023 году в исполнительный розыск объявлено 128 человек. А за 5 месяцев текущего года судебные приставы уже разыскали 132 должника по алиментам», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За пять месяцев приставы взыскали около 390 млн рублей в пользу детей. Это на 200 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в текущем году 490 родителей, отказывающихся финансово обеспечивать детей, привлекли к административной ответственности и 250 - к уголовной. В местах лишения свободы находятся 3 уклониста от алиментов.