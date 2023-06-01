Прокуратура выявила нарушения в авиалесоохране Югры

Прокуратура ХМАО выявила, что авиационная и наземная охрана региона не оборудована полностью для тушения лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Природоохранной прокуратурой проведена проверка готовности к оперативному пожаротушению лесных пожаров. База авиационной и наземной охраны, подведомственная департаменту недропользования и природных ресурсов округа, несмотря на принятые в преддверии пожароопасного периода меры прокурорского реагирования, не имеет достаточной укомплектованности специализированной техникой и оборудованием, предназначенными для локализации и ликвидации пожаров», – сообщили изданию в прокуратуре Югры.

Отмечается, что правоохранители направили иск в суд для устранения выявленных нарушений.

По данным на утро 1 июня, в округе действуют 15 лесных пожаров на площади 1 560 га и 1 ландшафтный на площади 90 га. Большинство возгораний зарегистрировано в Кондинском районе, где пожарные борются с 12 пожарами. В Нефтеюганском и Сургутском районах зарегистрировано по одному пожару.