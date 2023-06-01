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Югорские школьники смогут ездить на поезде со скидкой все лето

РЖД возобновили летние скидки на билеты для школьников в ХМАО

Югорские школьники смогут ездить на поезде со скидкой все лето
Фото: РЖД

Для школьников Югры будут действовать скидки в 50% на железнодорожные билеты. Для покупки льготного билета справка учащегося, воспитанника очной формы обучения не требуется. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Акция продлится все лето, и действует на покупку проезда в общих и плацкартных вагонах, с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах дальнего следования. Под акцию не попадают купе, а также скоростные и высокоскоростные поезда. Льготой нельзя также воспользоваться при оплате допуслуг.

На скидку могут рассчитывать дети в возрасте от 10 до 17 лет.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 165, комментариев: 0
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