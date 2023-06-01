Более 10 тысяч малочисленных коренных жителей Югры прошли специальную регистрацию

Почти 10,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера в Югре прошли регистрацию в федеральном реестре. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центра управления регионом Югры в паблике правительства автономного округа, сообщил начальник управления госполитики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей России Тимур Цыбиков. Вопросы на эту тему поступили в ЦУР Югры через систему «Инцидент Менеджмент» в соцсетях и платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

«При общей численности более 32 тысяч человек можно сказать, что уже значительное количество граждан включено в список, – отметил спикер. – В список включаются граждане с 14 лет. Информация о детях младше 14 лет носит справочный характер. Поэтому можно считать, что половина, а то и больше представителей уже в списке. Это один из самых высоких показателей в стране. Благодарю коллег из Югры за проведенную работу».

По словам представителя ФАДН, список лиц коренных малочисленных народов России гарантирует получение предоставленных гражданам социальных и экономических прав, в том числе на защиту их исконной среды обитания, сохранение традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замену военной службы альтернативной гражданской службой, сохранение и развитие самобытной культуры, осуществление территориального общественного самоуправления с учетом национальных, исторических и иных традиций.