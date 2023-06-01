В ХМАО возобновляется выдача загранпаспортов на 10 лет

В Югре с 1 июня возобновляется прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на сайте УМВД по ХМАО.

«С 1 июня 2023 года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, сроком действия 10 лет», - говорится в сообщении.

Заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг.

Телефоны для справок в УМВД России по ХМАО – Югре: 8 (3467) 96-24-49, 8 (3467) 96-24-09.

Прием заявлений на загранпаспорта нового образца с электронным носителем в России приостановили в начале февраля. Это объяснили техническими причинами со стороны «Гознака». В МВД предложили россиянам оформлять обычные паспорта со сроком действия пять лет.