В Сургуте обсудили внедрение Югорского стандарта градостроительства

Муниципалитеты Югры должны активнее вовлекать граждан в обсуждение вопросов городской среды, а также использовать земли промышленных зон для повторного освоения и развития территории. Соответствующие установки дала коллегам Наталья Комарова в ходе стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: Югорский стандарт как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала».

«Такое поручение я дала в декабре прошлого года на встрече по обсуждению проекта «Регион для молодых», чтобы мы могли перевести активность в конкретные единицы измерения. Эта практика будет внедрена в конкурсы на планируемых к реализации инициативных проектах в 2024 году», – цитирует губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

В ходе заседания был поднят вопрос о промзонах, и Наталья Комарова обозначила свою позицию по этому поводу: «Речь идет о большом количестве городской площади. Эти территории в свое время сыграли свою роль, надо идти дальше: найти решение, чтобы площади работали на город».

По словам директора департамента пространственного развития и архитектуры и главного архитектора Югры Виктории Семеновой, в Сургуте земля используется достаточно эффективно. «Территории, запланированные под жилищное строительство, освоены на 89,1 процента, показатель объектов благоустройства и культуры – 94,6 и 92,7 процента соответственно. Построены все запланированные торговые и промышленные объекты. В соответствии с оценкой, площадь территорий для перспективного развития составляет 287,2 гектара. По оценке Минстроя России, Сургут является городом с благоприятной средой», – отметила главный архитектор региона.