Югра отправит пять проектов благоустройства на федеральный конкурс

Пять проектов благоустройства из Югры отправятся на всероссийский конкурс, который проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Соревнуются в нем города с населением до 200 тысяч человек – поэтому из Сургута и Нижневартовска ничего заявить было нельзя. Решение о пятерых «счастливчиках» принималось на заседании межведомственной комиссии под председательством Натальи Комаровой.

«В Когалыме это проект создания этнодеревни «Югорский очаг». В Нефтеюганске – первый городской парк. В Нягани – сквер северян «Мувем ех». В Лангепасе – благоустройство центральной городской площади. В Ханты-Мансийске – благоустройство общественной территории «Долина ручьев», – рассказала глава региона. Она также добавила, что выдвинутые проекты были поддержаны и жителями своих городов.

По словам директора департамента пространственного развития и архитектуры Югры Виктории Семеновой, заявки попадут в конкурсную комиссию, в которой заседают архитекторы, градостроители, экономисты, культурологи и археологи. Все эти пять проектов, если они победят на всероссийском конкурсе, будут реализованы в 2024 году.