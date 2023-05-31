Участники акции «Сдавайте батарейки в Югре» поставили рекорд

Акция «Сдавайте батарейки в Югре» завершает сезон рекордными цифрами. Участники мероприятия собрали 99 тонн 137 килограммов (456 850 батареек), сообщает пресс-служба Природнадзора ХМАО.

Лидером проекта стала школа №9 Ханты-Мансийска, ученики и педагоги которой собрали 362 килограмма батареек. На втором месте гимназия №2 Нижневартовска - в ее копилке 207 килограммов. Следом идет школа № 31 Сургута, где ребята принесли 489 килограммов.

«В целом география проекта довольно широкая. В нем поучаствовали жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Горноправдинска, Югорска, Советского, Мегиона, Покачей, Урая, Радужного, Приобья, Междуреченского, Кедрового, Ярков и Талинки», - рассказали в пресс-службе.

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» реализуется в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участие в нем в этом году приняли 150 школ 18 городов и поселков Югры. Собранные батарейки отправлены в Челябинск на переработку.