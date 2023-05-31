В Нижневартовске появится спортплощадка для игры в хоккей и панна-футбол

В 26 микрорайоне Нижневартовске (улица Ленина, 37) появится универсальная спортивная площадка с навесом, хоккейным кортом и малыми архитектурными формами. Горожане смогут заниматься на ней спортом, играть в хоккей и панна-футбол, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

По проекту комплекс включает универсальную спортивную площадку (на базе хоккейного корта), пункт проката инвентаря и оборудования, площадку под навесом с тренажерами и турниковый комплекс. Также на площадке обустроят соревновательную зону с велотренажерами, фигуры для лазания, скалодром и зону для настольных игр.

«Совершенно новым элементом площадки станет площадка для игры в панна-футбол – это относительно новое, но уже популярное направление футбола у детей и подростков. Сама площадка имеет круглую форму и огорожена металлической сеткой. Друг напротив друга установлены маленькие ворота, в которые просто так не попадешь», - рассказали в пресс-службе.

Все спортивные площадки на территории комплекса оборудуют травмобезопасным покрытием, музыкальным оборудованием, освещением и системой видеонаблюдения.