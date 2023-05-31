Самые богатые семьи проживают в ЯНАО, Москве, Сахалинской области и ХМАО

Самые обеспеченные семьи проживают в ЯНАО, Москве, Сахалинской области и ХМАО. Эти регионы заняли первые строчки рейтинга аналитиков РИА «Новости». Топ составлен на основе оценок благосостояния среднестатистической семьи с одним и двумя детьми в регионах страны в 2022 году.

Так, на Ямале после всех расходов в семье с двумя детьми остается довольно приличная сумма денег — 118 310 рублей, с одним — 135 249 рублей. В Москве остаток составляет 89 тысяч рублей для семьи с двумя детьми и 102 тысяч с одним ребенком. Третье место заняла Сахалинская область — 78 тысяч и 95 тысяч рублей, соответственно. В ХМАО потенциально возможный остаток при минимальных тратах в семье с двумя детьми составил в прошлом году 77 тысяч рублей, с одним ребенком — 94 тысяч рублей.