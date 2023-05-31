Площадь лесных пожаров в Югре достигла почти 1,3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в ХМАО, по данным на утро 30 мая, достигла 1 277 гектаров.На территории округа тушат 1 ландшафтный и 17 лесных пожаров. Большинство возгораний зафиксировано на территории Кондинского района, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Данный режим установлен для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры.

«По данным на 09:00, 31 мая в Кондинском районе продолжаются работы по тушению 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га. Среди них – крупные лесные пожары площадью 230 га и 800 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - говорится в сообщении канала.

За минувшие сутки пожарные ликвидировали возгорание в государственном заповеднике «Малая Сосьва» в Советском районе, новые пожары на землях ООПТ не зарегистрированы.