Циклоны принесут жару в Югре на целую неделю

Главный синоптик страны Роман Вильфанд рассказал, что в Югре прогнозируют аномальную жару. Тепло в регион принесут стационарные антициклоны, поэтому температурная норма будет превышена на восемь градусов. Об этом пишут «Известия».

Так, предполагается, что в Югре и на Ямале температура воздуха должна подняться до +30. Тепло задержится на севере на неделю. Из-за этого велик риск увеличения числа лесных пожаров, если установится сухая погода. Возгорания также могут возникать на территориях, где сейчас вечная мерзлота.

«При таких антициклонах небо ясное, дождей нет, а солнце прожаривает поверхность. Создаются условия для самовозгорания торфа и иных провоцирующих пожары явлений», — рассказал «Известиям» Роман Вильфанд.