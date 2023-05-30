Сургутские медики установили 11-летней девочке протез сердца

В Югре впервые установили протез сердца. Уникальную операцию 11-летней девочке с пороком Тетрада Фалло выполнили хирурги окружного кардиологического диспансера из Сургута, сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

«11-летняя югорчанка родилась с этой патологией, ей уже пришлось перенести две операции. Несмотря на все усилия врачей, болезнь не отступила. У ребенка началось сужение имплантированного клапана легочной артерии, также снизилась насосная функция правого желудочка», - рассказали подробности в пресс-службе правительства.

Для маленькой пациентки заказали и доставили протез — фрагмент сердца донора, после чего медики провели операцию. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в отпуске с родителями.