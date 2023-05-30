Жителям Югры начнут платить за достоверную информацию о виновниках возгораний

Югорчанам обещают денежное вознаграждение за сообщения о виновниках природных пожаров. Сейчас соответствующий нормативный документ находится в стадии согласования, сообщил первый заместитель директора департамента недропользования Егор Збродов.

«Возникновение ландшафтных пожаров по причине неосторожного огня составляет 100%. По лесным пожарам − 80%. По поручению губернатора автономного округа разрабатывается нормативный документ, в результате которого при предоставлении достоверных сведений о виновнике возникновения природного пожара будет выплачиваться денежное вознаграждение. Данный нормативный документ уже разработан, находится в стадии согласования с последующим вынесением на правительство Югры», − пояснил Збродов в видео в Телеграм-канале «Югра Официально».

Пока что размер денежного вознаграждения не установили. Конечная сумма станет известна после согласования предложения, рассказал замдиректора корреспондентам «NEFT».