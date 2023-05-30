Прокуратура обнаружила нехватку техники для тушения лесных пожаров в ХМАО

В Югре не хватает техники и оборудования для тушения лесных пожаров. К такому выводу пришли в природоохранной прокуратуре после проверки готовности к оперативному пожаротушению лесных пожаров.
«Установлено, что БУ ХМАО-Югры "База авиационной и наземной охраны", подведомственное Департаменту недропользования и природных ресурсов округа, несмотря на принятые в преддверии пожароопасного периода меры прокурорского реагирования, не имеет достаточной укомплектованности специализированной техникой и оборудованием, предназначенными для локализации и ликвидации пожаров», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Ведомство обратилось в суд с требованием обязать департамент устранить указанные нарушения. Результат рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры.
Но при наличии космического регионального бюджета такой противопожарный инвентарь не был приобретён.
Нет мы будем деньги в асфальт закатывать, а леса тушить примитивным способом.
Ходят пожарники по лесу с ранцами и «велосипедными насосами» и так тушат локальные пожары.
А пожароопасный сезон ещё не начался.
Неужели тушение лесных пожаров это дело прокуратуры и суда?
Мне кажется они должны заниматься с виновниками лесных пожаров и халатными должностными лицами в организации борьбы лесными пожарами.
А так получается, что Департамент недропользования и природных ресурсов Югры прокуратура и суд заставляют покупать технику для тушения лесных пожаров.
Так не «царское это дело».