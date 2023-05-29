Объем выдачи автокредитов в Югре вырос на треть за год

Жители Югры в январе-апреле 2023 года взяли автокредиты на 4,6 млрд рублей. Это на 32,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было 3,4 млрд рублей), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выдачи автокредитов регион занял 19 место. В пятерку лидеров вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

«Объем выданных автокредитов в первые месяцы текущего года серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась», - сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он также отметил рост среднего чека автокредита, который «значительно вырос за последнее время, практически достигнув наивысших значений февраля 2022 года».