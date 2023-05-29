Подросток ударил ножом сверстника в ХМАО, возбуждено уголовное дело

В Сургутском районе следователи устанавливают обстоятельства поножовщины между подростками. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, вечером 22 мая в поселке Белый Яр Сургутского района между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого 16-летний юноша причинил 17-летнему рану ножом», - говорится в сообщении.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Для оценки вреда, нанесенного его здоровью, проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.