Специалисты в ХМАО изучили статистику суицидальных попыток среди подростков

В Югре изучили статистику суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Специалисты назвали наиболее опасным возрастным периодом для подростков 15-17 лет, сообщается на сайте регионального депздрава.

«Из 10 суицидальных попыток одна суицидальная попытка приходится на мальчика и девять — на девочек. По возрастному признаку — наиболее опасный период 15-17 лет», – отметил врач-психиатр-нарколог Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Владимир Скибенко.

Проанализировав данные, специалист подчеркнул, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в округе наблюдается снижение суицидальных попыток среди несовершеннолетних. По словам Скибенко, чаще всего причинами таких инцидентов становятся конфликты в семье или социуме.

В качестве профилактики подростковых суицидов эксперты рекомендуют взрослым открыто обсуждать с детьми их проблемы, относиться с пониманием и помогать им в достижении целей, а также одобрять положительные начинания молодых людей.