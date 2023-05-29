Прокуратура разбирается в избиении ребенка на детской площадке в Нефтеюганске

Нефтеюганская прокуратура организовала проверку по факту избиения женщиной ребенка на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в дневное время 26 мая 2023 г. на территории 1-го микрорайона г.Нефтеюганска женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Уточняется, что доследственную проверку также проводят правоохранительные органы.

Ранее в пабликах в ВК появилось видео потасовки на детской площадке Нефтеюганска. На кадрах видно, что женщина подходит к мальчику, который качается на качели, хватает его и начинает бить. По словам очевидцев, женщине не понравился скрип, который издавала качель.