Югра заняла третье место в УрФО по объему реструктуризированных кредитов

За период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2023 года жители ХМАО реструктуризировали кредиты на 8 млрд рублей, всего они провели 15 тысяч реструктуризаций. По этом показателю округ оказался на третьем месте среди регионов Уральского Федерального округа, сообщает пресс-служба тюменского отделения ЦБ РФ.

«Больше всего реструктуризаций проведено в Свердловской области: жители Среднего Урала переоформили 35 тыс. кредитов на 15 млрд рублей. Далее идет Челябинская область. Банки изменили условия по 25 тыс. кредитов южноуральцев на сумму почти 9 млрд рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

В целом жители УрФО за год реструктурировали задолженность по кредитам на 43 млрд рублей. Чаще всего уральцы оформляли реструктуризации по потребительским кредитам, на втором месте – кредитные карты, на третьем – ипотека. Большая часть реструктуризаций проводилась по собственным программам банков (91%), остальные – по закону о «санкционных» кредитных каникулах и в рамках ипотечных каникул.