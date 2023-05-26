У 37 югорчан подтвердился коронавирус за последние сутки, у двух из них пневмония

В Югре за минувшие сутки выявлено 37 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 11, Нижневартовске - 6, Нягани - 5. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 3 новых заболевших. У 35 пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у двух диагностирована пневмония, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Среди детей выявлено 2 случая COVID-2019, среди рабочих – 4 случая, среди служащих – 4, среди медицинских работников – 4, среди пенсионеров – 18. В категории «прочие» установлено 5 случаев», - уточнили в пресс-службе ведомства.