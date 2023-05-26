В Югре тушат семь пожаров на сегодняшний день

Сегодня на территории Югры проводят работы по тушению одного ландшафтного и шести лесных пожаров. Так, возгорания зарегистрировали в Сургутском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах, сообщили в пресс-службе депнедра и природных ресурсов округа.

«Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Все пожары находятся в авиационной зоне. К ликвидации привлечены 98 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили:

шесть ландшафтных пожаров на площади 1140 га в Нижневартовском, Белоярском и Октябрьском районах;

пять лесных пожаров на площади 250,9 га в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском и Советском районах.

На нынешний момент в регионе преимущественно прогнозируется 2-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — пятый класс.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 50 лесных пожаров.