По факту возгорания на теплоходе в Югре возбуждено уголовное дело

В Югре возбуждено уголовное дело по факту возгорания теплохода «РТ-377» на берегу протоки Чебытово. Расследование проходит по статье «Нарушение правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»‎. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

«Установлено, что около 00 ч. 35 мин. 23 мая на левом берегу протоки «Чебытово» Северно-Приобского месторождения, расположенного на территории Ханты-Мансийского района, в процессе заправки находящегося на плаву рейдового теплохода «РТ-377» произошло возгорание его парогазовой смеси топлива, повлекшее смерть капитана теплохода, а также причинение телесных повреждений в виде ожогов различной степени тяжести находившимся на месте происшествия помощнику капитана, повару и мотористу», – информирует следственный комитет.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела, находящегося на контроле у Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, продолжается.