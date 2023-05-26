Пенсионер без прав перевернулся на «Ладе» в Нягани, пострадали два человека

ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером накануне, 25 мая, в Нягани. По данным Госавтоинспекции, виновником аварии стал 69-летний пенсионер, не имеющий права управления транспортным средством. Предварительно установлено, что мужчина, управляя «Ладой», при проезде нерегулируемого перекрестка не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП водитель и его пассажир - 47-летняя женщина получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.