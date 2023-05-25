43 югорчанина заболели коронавирусом за минувшие сутки

В 13 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 43 новых случая коронавируса. Из них в Ханты-Мансийске - 11, Сургуте - 10, в других городах и районах округа зарегистрировано от 1 до 3 заболевших. На момент выявления у 42 пациентов наблюдались симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Среди детей выявлено 3 случая COVID-2019, среди рабочих – 10 случаев, среди служащих – 12, среди медицинских работников – 1, среди пенсионеров – 12. В категории «прочие» установлено 5 случаев», - уточнили в пресс-службе ведомства.