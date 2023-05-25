Традиционный экозабег пройдет в Сургутском районе 27 мая

В сельском поселении Солнечный Сургутского района 27 мая пройдет спортивно-экологическое мероприятие «Югра-Экозабег». К участию приглашаются жители муниципалитета: они смогут пробежаться трусцой и собрать мусор.

«В 2022 году экозабеги прошли в 55 городах и поселках округа. Более двух тысяч человек собрали 163 кубических метра мусора. Но главным итогом всех эколого-спортивных праздников можно считать не только количество собранного мусора, но и приобретение новой полезной привычки – брать на пробежку пакет для мусора и тем самым вносить в экологию личный вклад», - рассказала начальник отдела экологии и обращения с отходами администрации Сургутского района Татьяна Дударенко.

Экозабеги проходят в ХМАО четвертый год. Каждый муниципалитет выбирает популярные у жителей маршруты для того, чтобы убрать там во время пробежки накопившийся за зиму мусор.В Сургутском районе в 2021 году в экозабеге приняли участие 3 поселения, в 2022 году – 7, а в этом году к мероприятию присоединится большинство поселений муниципалитета.

Экозабег в Солнечном стартует в 11 часов утра на территории сквера. С собой следует взять мусорный мешок.