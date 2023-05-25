Utair запускает новые авиарейсы внутри Югры

Авиакомпания Utair запускает новые внутриокружные рейсы, которые свяжут восток и запад ХМАО, сообщил президент компании «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Из Нягани самолеты полетят в Нижневартовск и Березово, из Советского - в Ханты-Мансийск

«Из Нягани можно будет долететь прямым рейсом в Нижневартовск и Березово, а из Советского в Ханты-Мансийск. Очень хорошая новость для жителей западной части округа, а это примерно 300 тысяч человек», - сказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук (цитата по «Вестнику»).

Работа по запуску новых рейсов находится в завершающей стадии. Олег Семенов уточнил, что все рейсы между городами Югры льготные. Благодаря этому внутриокружные рейсы пользуются спросом у населения. В прошлом году авиакомпания перевезла по Югре около 85 тысяч пассажиров.