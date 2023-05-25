В ХМАО тушат природные пожары на площади свыше 800 гектаров

В Югре за минувшие сутки потушили один лесной пожар, действовавший в Сургутском районе на площади 82 га. По состоянию на утро сегодняшнего дня, в округе действуют два ландшафтных пожаров на площади 820 га в Сургутском и Нижневартовском районах и 2 лесных пожаров на площади 120,2 га в Кондинском районе. За сутки площадь ландшафтных пожаров выросла в четыре раза (со 190 до 820 га), а площадь лесных пожаров - в 10 раз (с 12 до 120 га).

«Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Все пожары находятся в авиационной зоне. К ликвидации привлечены 65 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника», - отмечает телеграм-канал «Депнедра Югры».

С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 46 лесных пожаров на площади 1194,78 га и 97 ландшафтных на площади 12233,6 га. Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 3-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 5 класс.

С 25 мая в округе введен запрет на посещение лесов. Жителям и гостям ХМАО запрещается посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек.