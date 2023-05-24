В Югре начался ремонт дороги между Югорским и Таёжным

По всей Югре стартовал сезон строительства и ремонта дорог. В ходе своего рабочего визита в Советский район Наталья Комарова приехала на важный участок трассы между Югорском и Таежным. Там как раз начались ремонтные работы, которые охватят почти 19 километров дороги, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«Это последний участок Северного широтного коридора в границах автономного округа, который требует реконструкции», – объяснил важность происходящего первый заместитель директора КУ «Управление автомобильных дорог» Юрий Агалаков.

Трасса, соединяющая Югорск и Таежный входит в опорную сеть российских дорог и Северный широтный коридор, идущий от Перми к Ивделю, Ханты-Мансийску и Томску. И все это, в свою очередь, включено в маршрут федерального значения «Северо-Запад – Сибирь» с протяженностью от Санкт-Петербурга до Томска.

Однако быстро работы на Югорске – Таежном сделать не получится. Объем работ запланирован на два сезона, и дорога будет в отличном состоянии к осени 2025 году. Сейчас подрядчики «Северавтодора» ведут подготовительные работы. После завершения трасса получит III категорию – то есть она будет современной и отвечающей всем требованиям. Отметим, что ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он также включен в план работы «Команды Югры», которая сформировала «Карту развития Югры» с учетом пожеланий жителей региона.