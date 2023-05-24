В Югре подвели итоги исполнения государственных программ

Югра демонстрирует отличную динамику социально-экономического развития – автономный округ занял четвертую строчку по этому показателю по версии «РИА-рейтинг». Об этом сказала Наталья Комарова в ходе подведения итогов по исполнению госпрограмм и стратегии развития региона в 2022 году, передает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Там же были приведены важные цифры. Югра показала крайне низкий уровень безработицы – 0,38 процента, что ниже среднероссийского уровня – он составляет 0,8 процента. В 2022 году инвестиции в Югру увеличились до 1,3 трлн рублей, а объем промышленного производства – до 6,7 трлн рублей.

«В рамках реализации госпрограмм в 2022 году введены в эксплуатацию 20 объектов инфраструктуры муниципальных образований, расселены 74,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 4 790 человек, объем жилищного строительства составил 877 тысяч квадратных метров, благоустроены 85 общественных пространств и 27 дворовых территорий», – рассказал в ходе своего доклада глава Нягани Иван Ямашев.

«Следуем приоритету – каждый вложенный бюджетный рубль должен быть эффективным. Все процессы реализации госпрограмм открыты для югорчан, представителей общественных институтов», – подвела итог Наталья Комарова.