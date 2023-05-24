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​Наталья Комарова поздравила югорских выпускников с последним звонком

Губернатор Югры побывала на последнем звонке для школьников Югорска

​Наталья Комарова поздравила югорских выпускников с последним звонком
Фото admhmao.ru

Рабочий визит Натальи Комаровой в Югорск выпал на знаменательную дату – проведение очередного «Последнего звонка» для местных школьников. Губернатор заглянула на общегородскую линейку, где собрались 211 выпускников из всех школ города, и поздравила их с новым этапом в жизни.

«Последний звонок открывает для вас, югорских выпускников, новый жизненный этап. Ваши достижения – это результат совместной работы ваших наставников – родителей, бабушек, дедушек, учителей. Не подведите их. Впереди у каждого из вас серьезное испытание – государственные экзамены. Уверена, что вы покажете достойный результат», – цитирует Наталью Комарову департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

По всей Югре в эти дни завершили основной этап обучения почти 9,1 тысяча выпускников одиннадцатых классов, и сейчас им предстоит пройти итоговую аттестацию. Наталья Комарова напомнила, что с 2023 года в регионе в пять раз повышена премия за 100-балльный результат ЕГЭ – с 20 тысяч она выросла до 100 тысяч рублей. «Ваши успехи сегодня – это ваше завтра. Ставьте перед собой высокие цели, открывайте новые горизонты, будьте счастливы. В добрый путь!» – обратилась к юным землякам губернатор.


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24 мая в 16:27, просмотров: 325, комментариев: 0
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