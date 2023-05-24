Природный пожар площадью 190 га действует в Сургутском районе

В ХМАО за минувшие сутки потушили 6 ландшафтных и 3 лесных пожара. Ландшафтные пожары на площади 540 га действовали в Белоярском, Кондинском, Нижневартовском и Березовском районах. С лесными пожарами на площади 12,23 га спасатели боролись в Кондинском, Березовском и Нефтеюганском районах, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

По данным на утро 24 мая, в ХМАО проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 190 га и одного лесного - на площади 12 га. Оба возгорания - в Сургутском районе.

В Югре сегодня прогнозируется повышение класса природной пожарной опасности, отмечает пресс-служба ГУ МЧС региона. В девяти муниципалитетах округа наблюдается высокая пожарная опасность, в Кондинском районе - чрезвычайная пожарная опасность. Это означает высокий риск возникновения природных пожаров.

«Рост температуры воздуха на текущей неделе прогнозируется практически на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Местами ожидается свыше 30 градусов по Цельсию. Осадки при этом маловероятны», - сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 43 лесных пожара на площади 1103,21 га и 97 ландшафтных на площади 12233,6 га.