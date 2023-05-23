​Жителей Сургутского района предупредили о плановом отключении горячей воды

В Сургутском районе готовятся к плановому отключению горячей воды. Первые отключения начнутся с 13 июня. Продолжительность отключения горячего водоснабжения в поселениях района составит 14 дней, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ежегодное отключение горячей воды в летний период связано с необходимостью выполнения мероприятий по подготовке к предстоящей зиме. Предстоит выполнить промывку и ремонт сетей горячего водоснабжения, а также подготовить оборудование на тепловых пунктах и котельных района», - рассказал начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса администрации Сургутского района Василий Мельников.

Первыми без горячей воды останутся жители Солнечного. Посмотреть график отключений в во всех поселениях района можно здесь.