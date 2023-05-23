До завершения голосования о благоустройстве в Югре осталась неделя

Голосование за приоритетные объекты благоустройства, проходящее в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», подходит к концу. До его завершения остались считанные дни – 31 мая будет последний день, когда можно успеть поддержать ту или иную инициативу, запланированную к реализации в 2024 году. Важность происходящего в том, что от активности сургутян будет зависеть, получит ли город федеральное и региональное софинансирование на представленные в этом году проекты. А если вышестоящие бюджеты оплатят 80 процентов стоимости благоустройства – это значит, что у Сургута останутся деньги на другие важные и нужные цели.

Голосование идет в режиме онлайн, но помогать сургутянам узнать о нем и поддержать какой-либо из проектов взялись около 60 добровольцев, работающих «в поле». «Наши волонтеры, начиная с 15 апреля, ежедневно занимались сбором голосов в двух основных точках сбора – это ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «Союз», – рассказывает специалист Молодежного ресурсного центра МБУ «Вариант» Васуле Гусейнова. – Неделю добровольцы работали в одном торговом центре, неделю – в другом. Они помогали жителям города голосовать за объекты благоустройства, запланированные на реализацию в 2024 году. Помимо этого, волонтеры также просто информировали горожан о тех четырех объектах благоустройства, которые сегодня выставлены на голосование в Сургуте, а также о самом федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Добровольцы оснащены планшетами, с помощью которых помогают жителям проголосовать через специальное приложение. Молодежь города активно подключается к голосованию. Когда мы рассказываем о проектах реновации территорий, видим заинтересованность молодых людей в улучшении городской среды в Сургуте».

В течение апреля и мая «НГ» подробно рассказал о каждом из «кандидатов», выставленных на голосование в Сургуте в этом году. Напомним о них еще раз. «В Сургуте в голосовании участвуют четыре общественные территории: парк на улице Республики, 75, в микрорайоне 8, сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, а также сцена и спортивная площадка в парке микрорайона 20а. Пока лидирует спортивная площадка. Мы призываем всех жителей города не оставаться в стороне и более ответственно отнестись к этому голосованию. От активности сургутян реально зависит благоустройство города», – отмечает ведущий специалист отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Сургута Лариса Абубакирова.

Надо сказать, что проигравших не будет – даже тот проект, который соберет меньше всех голосов, будет реализован в 2024 году, просто приоритет будет отдан победителям. Главное – набрать нужное количество проголосовавших за все проекты суммарно. В этом случае можно будет рассчитывать на господдержку в благоустройстве.

«Федеральный проект подразумевает участие жителей в выборе объектов благоустройства. При распределении средств будут сравнивать активность горожан на разных территориях. И чтобы получить максимально возможные дополнительные средства в городской бюджет на реализацию проектов, жителям города важно показать заинтересованность в благоустройстве территорий. Само голосование в режиме «онлайн» займет у пользователей несколько минут», – прокомментировал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

В заключительный раз напомним, как работает система. Если вы хотите проголосовать онлайн – нужно зайти на платформу https://86.gorodsreda.ru/, авторизоваться через Госуслуги, подтвердить регион, нажать кнопку «Голосовать», выбрать из списка участвующих муниципалитетов Сургут и поддержать за один из предложенных проектов. Либо ищите волонтеров в «Сургут Сити Молле» или «Союзе», чтобы получить помощь в голосовании от них. До завершения проекта остались считанные дни.

При поддержке администрации Сургута