14 случаев коронавируса выявили в 6 муниципалитетах Югры за сутки

В ХМАО вторые сутки подряд регистрируется менее 20 новых заболевших ковидом. За минувшие сутки выявлено 14 случаев заражения, днем ранее было 11, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Новые заболевшие зафиксированы в 6 муниципалитетах Югры: Ханты-Мансийске - 5, Сургуте - 4, Пыть-Яхе - 2, Урае, Сургутском и Октябрьском районах - по 1. У всех пациентов на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ.

Вылечились в регионе за сутки 30 человек, за весь период пандемии – 266 622 югорчанина. Умерли за весь период 2 618 пациентов с ковидом.