Полиция вычислила двух дачников, устроивших лесные пожары в ХМАО

Полиция Мегиона установила двух дачников, которые устроили лесные пожары. Возгорания произошли накануне в лесу возле дачных участков, расположенных в СОТ «Тополь» и «Подземник». Потушить пожары и вычислить нарушителей удалось оперативно, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«В течение нескольких часов полицейские установили двоих жителей Мегиона, которые нарушили требования пожарной безопасности на своих дачных участках. Так, 53-летний мужчина проводил ремонт и за периметром своей дачи работал угловально-шлифовальной машинкой, искры от которой попали на сухую траву. Пламя от травы перекинулось на садовое строение и лесной массив», - рассказали в пресс-службе полиции.

А 45-летняя женщина, собиравшая на участке сухую траву, решила ее поджечь. Дачница не смогла проконтролировать горение, в результате от костра загорелась дачная постройка и близлежащий лес.

На садоводов завели административные дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

На территории Югры действует особый противопожарный режим. На период его действия запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, применять открытый огонь, проводить пожароопасные работы, в том числе, использовать мангалы.