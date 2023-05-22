16+
Логотип Сиапресс
USD  79,9379   EUR  86,4963  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?

Да 16.7%

Нет, приходится экономить и урезать траты 66.7%

Нет, приходится брать кредиты 15%

Не знаю 1.7%

Всего голосов: 120

Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?

Да 13.2%

Нет 44.3%

У меня нет детей подходящего возраста 42.5%

Не знаю 0%

Всего голосов: 106

Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?

Да, неохотно 1.9%

Да, нормальная практика 0.9%

Нет 97.2%

Всего голосов: 108

Комментировать
0
Больше опросов

​Гасили огонь котелками, черпаками. В Березовском районе спасли лес от пожара

В Березовском районе ХМАО сгорела лодка рыбаков и опалилась часть леса

​Гасили огонь котелками, черпаками. В Березовском районе спасли лес от пожара
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В Березовском районе ХМАО сотрудники ГИМС МЧС России и Авиалесоохраны спасли лес от пожара. Инцидент произошел 18 мая в пойме реки Большой Кочоб.

По данным регионального ГУ МЧС, двое жителей поселка Березово отправились на охоту на моторной лодке «Казанка». Во время привала у берега, недалеко от острова Ямщицкий, в лодке начался пожар, следом произошло воспламенение 20-литровой канистры с бензином. Огонь опалил ноги одному из охотников и с горящего судна перекинулся на сухую траву, быстро распространяясь по берегу.

Первыми на место прибыли госинспекторы Березовского отделения ГИМС МЧС России. Они увидели, что горит сухая трава на площади порядка 30 гектаров и тут же приступили к тушению огня.

«Начали набирать воду в то, что под руки попадется. Котелками, черпаками стали гасить огонь, который распространялся все дальше и дальше», - рассказал один из инспекторов Владимир Смирнов.

Потушив пожар, мужчины заметили недалеко еще один разгорающийся очаг. В это время на место приехали сотрудники Авиалесоохраны. Им удалось оперативно локализовать очаг пожара.

Пострадавшего охотника доставили в районную больницу, где ему оказали помощь.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:34, просмотров: 461, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина 1084
  2. Двое рыбаков перевернулись на лодке и утонули в Нижневартовском районе 819
  3. На месте легендарного недостроя на улице Энергетиков в Сургуте может появиться сквер 611
  4. Два лесных пожара зафиксировали в Сургутском и Кондинском районах 582
  5. ​Югорчанин похитил из магазина 17 коробок шоколада 536
  6. ​В многоквартирных домах Сургута завершается отопительный сезон 498
  7. ​Свыше 47 тысяч маленьких югорчан отдохнут летом в лагерях 479
  8. ​Гасили огонь котелками, черпаками. В Березовском районе спасли лес от пожара 461
  9. ​В Нижневартовске инвалид оказался заперт в квартире из-за сломанного подъемника 436
  10. Суточное число заболевших ковидом в Югре сократилось до 11 369
  1. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 3226
  2. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2713
  3. ​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось 2575
  4. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 2526
  5. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 2507
  6. Нападение первых клещей на югорчан: что нужно знать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2203
  7. ​Полвека назад в Сургуте… 2167
  8. ​Уходит или возвращается 2097
  9. Прошедший лечение в психбольнице югорчанин предстанет перед судом за двойное убийство 2033
  10. Новая сеть автобусных маршрутов заработала в Сургуте 2000
  1. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 7189
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 7168
  3. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6418
  4. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5842
  5. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4965
  6. ​Председатель 4711
  7. Быстро, просто, кое-как 4561
  8. ​С чего житель восточного района будет голосовать за микро-скверик в центре Сургута? Нужен большой городской проект 4342
  9. ​Почти как выборы 4230
  10. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4010

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика