В Березовском районе ХМАО сгорела лодка рыбаков и опалилась часть леса

В Березовском районе ХМАО сотрудники ГИМС МЧС России и Авиалесоохраны спасли лес от пожара. Инцидент произошел 18 мая в пойме реки Большой Кочоб.

По данным регионального ГУ МЧС, двое жителей поселка Березово отправились на охоту на моторной лодке «Казанка». Во время привала у берега, недалеко от острова Ямщицкий, в лодке начался пожар, следом произошло воспламенение 20-литровой канистры с бензином. Огонь опалил ноги одному из охотников и с горящего судна перекинулся на сухую траву, быстро распространяясь по берегу.

Первыми на место прибыли госинспекторы Березовского отделения ГИМС МЧС России. Они увидели, что горит сухая трава на площади порядка 30 гектаров и тут же приступили к тушению огня.

«Начали набирать воду в то, что под руки попадется. Котелками, черпаками стали гасить огонь, который распространялся все дальше и дальше», - рассказал один из инспекторов Владимир Смирнов.

Потушив пожар, мужчины заметили недалеко еще один разгорающийся очаг. В это время на место приехали сотрудники Авиалесоохраны. Им удалось оперативно локализовать очаг пожара.

Пострадавшего охотника доставили в районную больницу, где ему оказали помощь.