Житель Сургутского района похитил из магазина 17 коробок шоколада

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело о краже шоколада. В совершении преступления подозревается 33-летний местный житель, сообщает пресс-служба УМВД по Сургутскому району.

По данным следствия, подозреваемый похитил из магазина 17 коробок шоколада. Украденные сладости он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Уточняется, что ранее похититель шоколада неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Для подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение преступления ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.